Обозреватель The Athletic: Кучеров по-прежнему безумно продуктивен, но прибыль невелика

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили список наиболее неприкосновенных активов клубов НХЛ в преддверии дедлайна, а также активов, которые будут обменяны с наибольшей вероятностью. В разговоре о «Тампа-Бэй Лайтнинг» журналисты затронули российского нападающего Никиту Кучерова.
«Самый неприкосновенный актив: Брейден Пойнт. Актив, который обменяют с наибольшей вероятностью: Райан Макдона.
Дом: Фишка «Тампы» в том, что каждого игрока можно обменять. Всех их. Даже Райана Макдону можно было бы легко обменять, потому что он по-прежнему очень крутой парень, способный закрывать соперников. Но если нам нужно выбрать кого-то одного, то это он, учитывая его возраст и оставшийся срок действия контракта.
В качестве неприкосновенного есть много вариантов, мы выбирали между Брейденом Пойнтом и Никитой Кучеровым — двигателем команды в атаке. То, что Пойнт моложе и имеет несколько дополнительных лет по контракту, даёт ему преимущество.
Шон: Моей первой мыслью было назвать Кучерова, но за последние пару лет он много пропустил. Ему всё ещё только 28, и он по-прежнему безумно продуктивен, его контракт по-прежнему велик, но прибыль невелика», — приводит слова журналистов The Athletic.
- 19 марта 2022
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