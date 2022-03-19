Российский игрок «Сан-Хосе» Кныжов выбыл до конца сезона из-за осложнений после операции

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер рассказал о состоянии российского защитника команды Николая Кныжова, сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в «Твиттере».
Бугнер заявил, что Кныжов не вернётся в строй до конца текущего сезона. Он сказал, что у Кныжова была проблема с инфекцией после операции по устранению первоначальной проблемы. Одно время он был на капельнице. Он также добавил, что в клубе считают, что в состоянии Кныжова наметился прогресс и он оставил это позади.
Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов пропустит от 8 до 10 недель из-за операции на нижней части тела.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Николай Кныжов принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Защитник набрал 10 очков по системе «гол+пас». На счету российского хоккеиста две заброшенные шайбы и восемь результативных передач.
- 19 марта 2022
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