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Хет-трик Брока Нельсона принёс «Айлендерс» победу над «Далласом», Гурьянов забил гол

Хет-трик Брока Нельсона принёс «Айлендерс» победу над «Далласом», Гурьянов забил гол
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Пулок (Пелеч, Клаттербак) – 23:16 (5x5)   1:1 Гурьянов (Петерсон, Сутер) – 38:46 (5x5)   2:1 Нельсон (Добсон, Барзал) – 44:17 (5x4)   3:1 Нельсон (Бовиллье, Ли) – 45:55 (5x5)   3:2 Петерсон (Сегин, Гурьянов) – 51:39 (5x5)   4:2 Нельсон – 59:40 (en)

В составе «островитян» шайбы забросили Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший хет-трик.

У «Далласа» голы забили Денис Гурьянов, для которого эта шайба стала 10-й в текущем сезоне, и Якоб Петерсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Следующий матч «Айлендерс» проведут в гостях с «Филадельфией Флайерз» завтра, 20 марта. Старт встречи — в 21:00 мск. «Даллас» в ночь с 20 на 21 марта встретится в гостях с «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча запланировано на 0:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
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