«Миннесота» обыграла «Чикаго», у Капризова — результативная передача

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

На 17-й минуте Фредерик Годро вывел «дикарей» вперёд. На 49-й Сет Джонс восстановил равенство в счёте. На 57-й минуте Райан Хартман забросил вторую шайбу «Миннесоты». Третий гол в пустые ворота забил Джордан Гринвей.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

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Следующий матч «Уайлд» проведут дома с «Вегас Голден Найтс» в ночь с 21 на 22 марта. Старт встречи — в 3:00 мск. «Чикаго» в ночь с 20 на 21 марта примет «Виннипег Джетс». Начало матча запланировано на 2:00 мск.