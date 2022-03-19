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«Миннесота» обыграла «Чикаго», у Капризова — результативная передача

«Миннесота» обыграла «Чикаго», у Капризова — результативная передача
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Годро (Фиала, Меррилл) – 16:36 (5x5)   1:1 Джонс (Кейн, Строум) – 48:57 (5x5)   2:1 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 56:47 (5x5)   3:1 Гринвей (Меррилл) – 59:53 (en)

На 17-й минуте Фредерик Годро вывел «дикарей» вперёд. На 49-й Сет Джонс восстановил равенство в счёте. На 57-й минуте Райан Хартман забросил вторую шайбу «Миннесоты». Третий гол в пустые ворота забил Джордан Гринвей.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Следующий матч «Уайлд» проведут дома с «Вегас Голден Найтс» в ночь с 21 на 22 марта. Старт встречи — в 3:00 мск. «Чикаго» в ночь с 20 на 21 марта примет «Виннипег Джетс». Начало матча запланировано на 2:00 мск.

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