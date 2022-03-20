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Коннор Макдэвид превзошёл достижение Бобби Орра

Коннор Макдэвид превзошёл достижение Бобби Орра
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадский нападающий превзошёл достижение Бобби Орра по количеству результативных передач в первых семи сезонах в НХЛ. Теперь на счету Макдэвида 434 голевых паса. Он вышел на восьмое место по этому показателю. Выше него располагаются Уэйн Гретцки (856), Марио Лемье (519), Петер Штясны (515), Брайан Троттье (482), Дэни Савар (463), Пол Коффи (460) и Дэйл Хаверчук (440).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

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