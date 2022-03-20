«Филадельфия» обменяла Клода Жиру во «Флориду»

Канадский нападающий Клод Жиру перешёл из «Филадельфии Флайерз» во «Флориду Пантерз», сообщает официальный сайт НХЛ.



Также Герман Рубцов и Коннор Буннаман стали игроками «пантер», которые также получили выбор в пятомм раунде драфта НХЛ-2024. Взамен «Флорида» отдала «Филадельфии» нападающего Оуэна Типпета, выбор в первом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2023.



Ранее Жиру провёл 1000-й матч в составе американского клуба, приняв участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).



Канадский форвард стал всего вторым хоккеистом в истории «Филадельфии», сыгравшим 1000 матчей в составе клуба. Рекорд «лётчиков» принадлежит великому Бобби Кларку, который 1144 раз надевал свитер «Филадельфии», выходя на лёд в матче НХЛ.

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