Шестёркин – первая звезда матча «Тампа» – «Рейнджерс», Василевский признан вторым

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.



Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. На счету россиянина 28 сейвов. Вторым же стал другой российский вратарь – Андрей Василевский. У него 25 отражённых бросков. Третьим стал форвард гостей Мика Зибанеджад, которому удалось забросить победную шайбу за 16 секунд до конца матча.



Счёт в матче открыли хозяева – на 17-й минуте забил Брейден Пойнт. На его гол заброшенной шайбой ответил Джейкоб Труба на 30-й минуте. За 16 секунд до сирены исход матча решил Мика Зибанеджад. Примечательно, что пас на гол ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.