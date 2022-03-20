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Семён Варламов – вторая звезда матча «Айлендерс» – «Даллас»

Семён Варламов – вторая звезда матча «Айлендерс» – «Даллас»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов признан второй звездой матча. Он совершил 37 сейвов. Это его пятая победа в сезоне, всего он провёл 20 матчей.

В составе «островитян» шайбы забросили Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший хет-трик.

У «Далласа» голы забили Денис Гурьянов, для которого эта шайба стала 10-й в текущем сезоне, и Якоб Петерсон.

Следующий матч «Айлендерс» проведут в гостях с «Филадельфией Флайерз» завтра, 20 марта. Старт встречи — в 21:00 мск. «Даллас» в ночь с 20 на 21 марта встретится в гостях с «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча запланировано на 0:00 мск.

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