Генменеджер «Филадельфии» – об обмене Жиру: это тяжёлый день

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал обмен капитана команды Клода Жиру во «Флориду Пантерз».



«Когда обмениваешь своего капитана – это тяжёлый день. Учитывая то, как много Клод значил для клуба, как он выступал в течение 15 лет, прощаться становится ещё труднее.



Клод – один из лучших игроков, когда-либо носивших форму «Флайерс», – цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ…



Помимо Жиру, Герман Рубцов и Коннор Буннаман стали игроками «пантер», которые также получили выбор в пятомм раунде драфта НХЛ-2024. Взамен «Флорида» отдала «Филадельфии» нападающего Оуэна Типпета, выбор в первом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2023.



Ранее Жиру провёл 1000-й матч в составе американского клуба, приняв участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).



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