Сегодня, 19 марта, пройдёт четвёртый игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции. Сегодня пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.



В 14:30 мск в рамках Восточной конференции магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард».



В 17:00 мск на Западе СКА примет московский «Спартак».



Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» (8:1), «Спартак» переиграл СКА (6:1).



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Смогут ли «Металлург» и СКА взять реванш за крупные поражения в первых матчах серий?»

По ходу первого раунда «Спартак» выбил из плей-офф «Йокерит», который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, СКА переиграл минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.



На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».



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