Т. Давыдов – о КХЛ: в других лигах я мог человека остановить, а тут машины на меня летят

Защитник «Авангарда» Тимофей Давыдов в преддверии второго матча серии с «Металлургом» рассказал об игре в КХЛ.

«Ничего не трясло, как-то нормально в игру вошёл, пацаны помогли, подбодрили, и вот результат.



Мой гол? Там сработали на пятаке, закрыли, и от меня только осталось попасть в ворота, и всё.



Боб даёт немало информации, поначалу было тяжеловато с ней спать ложиться постоянно, думать об этом: где бы мне завтра не затупить, как мне встать правильно. Но со временем всё начинает получаться и укладываться в голове по полочкам.



Ощущения от того, что нужно больше играть, так как тяжёлая ситуация с защитниками? Такие же. Просто больше себя настраиваю быть готовым. Это не означает, что прошлые матчи не был готов. Просто сейчас больше и ответственное подхожу к матчам. Больше начинаю разминаться и уделять внимание моментам на тренировках, какие-то моменты отрабатывать.

Разница с другими лигами? Это другой хоккей. Обычно в других лигах я мог человека остановить, а тут такие машины на меня летят и больно, неприятно. Но думаю нормально, со временем привыкну. Буду дальше биться», – сказал Давыдов в интервью на YouTube-канале «Авангарда».