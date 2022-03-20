Главный тренер «Питтсбурга» поделился мнением об игре Евгения Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре российского нападающего Евгения Малкина.

«Во-первых, он любит забивать. Не так много хоккеистов, которые забивают больше, чем Джено. Он действительно любит это делать. Но он также очень конкурентоспособный парень, и всегда хочет помочь нашей команде победить», – цитирует Салливана официальный «твиттер» «Питтсбурга».



Напомним, сегодня савершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби, ещё по одному голу забили Каспери Капанен и российский нападающий Евгений Малкин.

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