Зито – о Жиру: рады видеть игрока такого калибра во «Флориде»

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито поделился мнением об обмене Клода Жиру из «Филадельфии Флайерз».



«Клод – один из самых всесторонне развитых талантов в НХЛ на протяжении более 10 лет. Он показывал элитное лидерство и отношение к делу во время своего пребывания в «Филадельфии». Очень рады видеть игрока такого калибра в нашей команде.



Кроме того, мы рады, что к нам присоединились Коннор Буннаман и Герман Рубцов. С нетерпением ждём их прогресса в нашей системе», – цитирует Зито официальный сайт НХЛ.

Помимо Жиру, игроками «пантер» стали Герман Рубцов и Коннор Буннаман, которые также получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024. Взамен «Флорида» отдала «Филадельфии» нападающего Оуэна Типпета, выбор в первом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2023.



Ранее Жиру провёл 1000-й матч в составе американского клуба, приняв участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).