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Стали известны стартовые составы «Металлурга» и «Авангарда» на второй матч серии

Стали известны стартовые составы «Металлурга» и «Авангарда» на второй матч серии
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Сегодня, 20 марта, в Магнитогорске на «Арене Металлург» местный «Металлург» примет омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 14:30 мск. На данный момент омичи ведут в серии со счётом 1-0.

Стали известны стартовые составы команд.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Иванов);
Шарипзянов – Береглазов, Толчинский – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Сошников – Прохоркин – Якупов;
Денисович – Давыдов, Цегларик – Семёнов – Брюквин;
Шевченко, Каблуков, Дедунов – Телегин – Жарков.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Маклюков – Дронов, Голдобин – Зернов – Карпов;
Пашнин – Минулин, Лайпсик – Майе – Коростелёв;
Юров – Николаев, Кошелев – Неколенко – Акользин.

Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» со счётом 8:1.

В первом раунде плей-офф «Спартак» должен был сыграть с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. СКА победил минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.

На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».

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