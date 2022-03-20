Стали известны стартовые составы «Металлурга» и «Авангарда» на второй матч серии

Сегодня, 20 марта, в Магнитогорске на «Арене Металлург» местный «Металлург» примет омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 14:30 мск. На данный момент омичи ведут в серии со счётом 1-0.



Стали известны стартовые составы команд.



«Авангард»:



Грубец (Демченко, Иванов);

Шарипзянов – Береглазов, Толчинский – Найт – Грицюк;

Сведберг – Емелин, Сошников – Прохоркин – Якупов;

Денисович – Давыдов, Цегларик – Семёнов – Брюквин;

Шевченко, Каблуков, Дедунов – Телегин – Жарков.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;

Маклюков – Дронов, Голдобин – Зернов – Карпов;

Пашнин – Минулин, Лайпсик – Майе – Коростелёв;

Юров – Николаев, Кошелев – Неколенко – Акользин.



Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» со счётом 8:1.



В первом раунде плей-офф «Спартак» должен был сыграть с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. СКА победил минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.



На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».