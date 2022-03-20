«Авангард» обыгрывает «Металлург» после первого периода с преимуществом в три шайбы

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене Металлург» местный «Металлург» принимает омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости ведут в счёте 4:1.



На пятой минуте Владимир Брюквин открыл счёт в матче, на 9-й Джош Карри сравнял счёт. На 11-й Павел Дедунов вновь вывел омичей вперёд. На 18-й минуте Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда», а на 20-й отличился Дамир Шарипзянов.



Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» со счётом 8:1.



В первом раунде плей-офф «Спартак» должен был сыграть с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. СКА победил минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.



На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».