Голкипер «Металлурга» Кошечкин заменён во втором матче подряд

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене Металлург» местный «Металлург» принимает омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 26-я минута, гости ведут со счётом 5:1.



На пятой минуте Владимир Брюквин открыл счёт в матче, на девятой «Металлург» отыгрался усилиями Джоша Карри, а на 11-й Павел Дедунов вновь вывел омичей вперёд. На 18-й минуте Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда», а на 20-й отличился Дамир Шарипзянов.



На пятой минуте второго периода Кирилл Семёнов забросил пятую шайбу своей команды в матче. После этого тренерский штаб «Магнитки» сменил голкипера Василия Кошечкина на Ивана Налимова. Таким образом, Василий не доигрывает второй матч подряд.

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Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» со счётом 8:1.



В первом раунде плей-офф «Спартак» должен был сыграть с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. СКА победил минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.



На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».