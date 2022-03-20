«Авангард» и «Металлург» установили рекорд КХЛ по числу шайб за 2 периода в матче плей-офф

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» принимает омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После второго периода гости ведут со счётом 6:5. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды за 40 минут встречи смогли забросить 11 шайб. Этот результат стал рекордным в истории плей-офф КХЛ. Ранее максимальным достижением было 10 забитых голов за два периода. Это удалось сделать в 2009 году в матче между «Авангардом» и «Ак Барсом», а также в текущем плей-офф во встрече СКА и минского «Динамо».

Отметим, что за первый период команды забросили пять шайб (4:1 в пользу «Авангарда»), а за второй — шесть (4:2 в пользу «Магнитки»).