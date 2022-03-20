Кросби — 2-й действующий хоккеист НХЛ по числу матчей с 2+ голами. Больше лишь у Овечкина
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (4:1).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби провёл 87-ю встречу в карьере, в которой забросил не менее двух шайб. Он является вторым действующим хоккеистом, который достиг этого результата. Больше матчей с 2+ голами лишь на счету российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — 157.
Напомним, в ночь с 19 на 20 марта завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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