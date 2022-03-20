Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби — 2-й действующий хоккеист НХЛ по числу матчей с 2+ голами. Больше лишь у Овечкина

Кросби — 2-й действующий хоккеист НХЛ по числу матчей с 2+ голами. Больше лишь у Овечкина
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби провёл 87-ю встречу в карьере, в которой забросил не менее двух шайб. Он является вторым действующим хоккеистом, который достиг этого результата. Больше матчей с 2+ голами лишь на счету российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — 157.

Напомним, в ночь с 19 на 20 марта завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Новость по теме
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону», Уэджвуд сделал 45 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022