Коростелёв: «Металлург» играл один период из шести в матчах с «Авангардом». Но 0-2 не 0-4

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом» (5:7, 0-2).

«Ничего хорошего… Опять плохой старт. Он снова нам стоил поражения, вторую встречу подряд. Не проиграли в движении и силовой борьбе? Во втором периоде мы показали, как мы можем играть, и как должны играть каждый период. А пока — только один из шести. Но 0-2 не 0-4. Будем бороться, едем за победами в Балашиху. Повторюсь, результат налицо: мы сыграли только один период из шести, как играли в сезоне, как играли и против «Авангарда». Надо играть каждый период так, как мы сегодня провели второй. Мы и завелись, в первую очередь стали показывать характер и чуть-чуть добавили в зоне атаки. Так и нужно. Нам нужна концентрация с первых смен», — приводит слова Коростелёва официальный сайт КХЛ.