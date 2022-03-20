Р. Ротенберг — о серии со «Спартаком»: СКА знает, что может быть намного лучше

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ со «Спартаком» (2:1, 1-1).

«Выполнили установку на игру. Знаем, что можем быть намного лучше. Есть над чем работать, готовимся к следующему матчу. Благодарю команду и болельщиков. Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени. Внесли тактические изменения, изменения в состав. Это работает, в то же время мы по ходу матча меняем тактику и соперник перестраивается.

Почему в концовке на вбрасывание выпустили Хуснутдинова? Он сегодня был одним из лучших наших центральных по проценту вбрасывания. Он выполняет большую роль в меньшинстве, в обороне, в атаке. Один из лучших в своём амплуа, сыграл важнейшую роль и выполнил её на 100%. Мы с ним много работаем, чтобы он выполнял эти задачи. В самый ответственный момент выходят наши лучшие игроки, он заслужил эту роль по спортивному принципу.

Тимкин и Кетов мало сыграли? Игра диктует свой сценарий, в этот раз так выпало игровое время. Работаем по ситуации. Но оба выполнили свою роль на 100%, Кетов выходил в решающие минуты матча в конце, выходил в меньшинстве, так что ребята молодцы.

Волков? Мы исходим из того, что всегда можем быть лучше – и Волков, и вся наша команда. Где-то упростить, больше бросать, лезть на ворота. У Волкова мастерство высочайшего уровня, где-то надо убрать лишнее и сконцентрироваться на бросках. Думаем, он будет только прогрессировать от матча к матчу.

Ожиганов прогрессирует. Это игрок высочайшего уровня. Рады, что он сегодня отличился. Где-то тратить меньше эмоций на лишнее, сыграть где-то хладнокровнее, и думаю, что Игорь будет только прибавлять с каждым матчем.

Моисеев играл с Воробьёвым и Гусевым почти весь сезон. Смотрим, в каком состоянии каждый игрок. Мы его хорошо подготовили физически и психологически, заслужил место в составе. Не будем останавливаться на достигнутом, пять минут порадуемся и будем готовиться к следующему матчу.

Как Гусеву, Бурдасову и Кузьменко вернуть стабильность? Соперник плотно играет против наших лидеров, часто идут двумя на них. Это даёт другим игрокам возможность проявлять себя. Где-то они должны сыграть хитрее, идти на неординарные решения. Каждый из них будет перестраиваться, сегодня уже и голевые моменты были, остаётся только их реализовать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.