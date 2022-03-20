Р. Ротенберг: в плей-офф на первый план выходит работа тренерского штаба и всей команды
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ со «Спартаком» (2:1, 1-1) поделился мыслями о ходе серии.
«Не было задумки отдать инициативу в третьем периоде. Будем работать над тем, чтобы весь матч выполнять игровое задание, играть первым номером. Надо отдать должное игрокам, которые ловили шайбу на себя, — Бардаков ловил лицом. Рады, что все ребята работают на команду. В плей-офф на первый план выходит работа тренерского штаба и всей команды, чтобы можно было постоянно вносить коррективы и улучшать тактические компоненты, психологию от матча к матчу. Работа продолжается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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