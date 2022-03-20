Бардаков — о победе над «Спартаком»: СКА хотелось отмазаться за первый матч

Нападающий СКА Захар Бардаков после победы во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ со «Спартаком» (2:1, 1-1) поделился мыслями о ходе серии.

«Хорошая игра, плотная. В конце, после гола, не то что расслабились, но начали играть в откат. Хорошая игра, перебрасывали поначалу соперника. Довольны, что получилось обрадовать болельщиков, за первый матч хотелось отмазаться.

В таких матчах, когда игра кость в кость, больше эмоций. Шайбу лицом не ловил, просто упал на лёд, ловил шайбу. Могла попасть в лицо, но не попала.

«Спартак» давно не играл, свежий, на эмоциях, им хочется играть. У нас была короткая серия в первом раунде, потом пауза. Где-то потеряли тонус, но думаю, сейчас мы его наберём, и игры в Москве будут совсем другими», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.