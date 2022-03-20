«Это тяжело, но мы спортсмены». Овечкин — о нахождении всей семьи в Москве
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об игре в НХЛ, пока его семья находится в Москве. В столице Российской Федерации остались жена капитана «столичных» Анастасия Шубская, двое сыновей Сергей и Илья, а также его мать Татьяна и отец Михаил.
«Это тяжело, но мы спортсмены, и мы просто должны делать свою работу и сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего.
Мы просто играем в хоккей и стараемся насладиться моментом», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, ранее российский форвард «Вашингтона» вышел на первое место по голам в истории НХЛ среди европейцев, обойдя легендарного чешского нападающего Яромира Ягра. Сейчас на счету Овечкина 769 заброшенных шайб.
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