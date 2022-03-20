Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это тяжело, но мы спортсмены». Овечкин — о нахождении всей семьи в Москве

«Это тяжело, но мы спортсмены». Овечкин — о нахождении всей семьи в Москве
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об игре в НХЛ, пока его семья находится в Москве. В столице Российской Федерации остались жена капитана «столичных» Анастасия Шубская, двое сыновей Сергей и Илья, а также его мать Татьяна и отец Михаил.

«Это тяжело, но мы спортсмены, и мы просто должны делать свою работу и сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего.

Мы просто играем в хоккей и стараемся насладиться моментом», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, ранее российский форвард «Вашингтона» вышел на первое место по голам в истории НХЛ среди европейцев, обойдя легендарного чешского нападающего Яромира Ягра. Сейчас на счету Овечкина 769 заброшенных шайб.

Новость по теме
Сын Горди Хоу: почти удивлюсь, если Овечкин не обойдёт моего отца. Он — чудо природы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022