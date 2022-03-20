«Это тяжело, но мы спортсмены». Овечкин — о нахождении всей семьи в Москве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об игре в НХЛ, пока его семья находится в Москве. В столице Российской Федерации остались жена капитана «столичных» Анастасия Шубская, двое сыновей Сергей и Илья, а также его мать Татьяна и отец Михаил.



«Это тяжело, но мы спортсмены, и мы просто должны делать свою работу и сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего.



Мы просто играем в хоккей и стараемся насладиться моментом», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, ранее российский форвард «Вашингтона» вышел на первое место по голам в истории НХЛ среди европейцев, обойдя легендарного чешского нападающего Яромира Ягра. Сейчас на счету Овечкина 769 заброшенных шайб.