«Торонто» заключил контракт с бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с олимпийским чемпионом — 2022 в составе сборной Финляндии и бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время игры новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей.



Напомним, голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.