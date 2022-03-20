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«Торонто» заключил контракт с бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери

«Торонто» заключил контракт с бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери
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«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с олимпийским чемпионом — 2022 в составе сборной Финляндии и бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время игры новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей.

Напомним, голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.

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