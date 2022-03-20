Тренер «Вашингтона» не смог ответить на вопрос, чего сможет добиться Овечкин в перспективе
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт не смог ответить на вопрос о том, каких достижений в перспективе сможет добиться капитан команды Александр Овечкин. Недавно россиянин обошёл легендарного чешского форварда Яромира Ягра по количеству голов в истории НХЛ и стал лучшим европейцем по этому показателю. Сейчас на счету Овечкина уже 769 шайб.
«Оценить достижения Овечкина в перспективе? Я не могу. В нём осталось много любви к хоккею. У него много времени, много матчей. Он в отличной форме, он сильный. Он продолжает мощно бросать, продолжает давать результат», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.
Напомним, Овечкин провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8».
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