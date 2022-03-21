Овечкин обогнал Ришара и Ферраро по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на единоличное 84-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, появившись на льду во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1259-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он превзошёл результаты завершивших карьеры Анри Ришара и Рэя Ферраро (оба — по 1258), выйдя на единоличное 84-е место в истории лиги по этому показателю. На 83-м месте находится известный в прошлом чешский форвард Радек Дворжак, на счету которого 1260 проведённых встреч.
Отметим, что лидирует по этому показателю нападающий Патрик Марло, завершивший карьеру после сезона-2020/2021. Он сыграл в 1779 матчах. Из действующих хоккеистов самое большое количество матчей провёл 42-летний форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 1707.
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