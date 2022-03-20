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«Его тело, кажется, никогда не ломается». Будро рассказал об отношении Овечкина к хоккею

«Его тело, кажется, никогда не ломается». Будро рассказал об отношении Овечкина к хоккею
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Наставник работал вместе с россиянином с 2007 по 2011 год.

«Удивлён ли я, что Ови всё ещё на вершине? Совсем нет, совершенно нет. Он особенный парень. Его тело, кажется, никогда не ломается. У него до сих пор такое отношение к хоккею: «Если ты думаешь, что ударишь меня, я ударю тебя сильнее», — приводит слова Будро The Athletic.

Напомним, 36-летний Овечкин провёл в нынешнем сезоне 61 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8». Он стал лучшим европейским игроков в истории НХЛ по количеству забитых голов.

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