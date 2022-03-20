«Его тело, кажется, никогда не ломается». Будро рассказал об отношении Овечкина к хоккею
Поделиться
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Наставник работал вместе с россиянином с 2007 по 2011 год.
«Удивлён ли я, что Ови всё ещё на вершине? Совсем нет, совершенно нет. Он особенный парень. Его тело, кажется, никогда не ломается. У него до сих пор такое отношение к хоккею: «Если ты думаешь, что ударишь меня, я ударю тебя сильнее», — приводит слова Будро The Athletic.
Напомним, 36-летний Овечкин провёл в нынешнем сезоне 61 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8». Он стал лучшим европейским игроков в истории НХЛ по количеству забитых голов.
Комментарии
- 20 марта 2022
-
23:43
-
23:29
-
23:27
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:23
-
22:18
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:28
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:54
-
19:38
-
19:31
-
19:00
-
18:40
-
18:34
-
18:10
-
17:47
-
17:44
-
17:36
-
17:33
-
17:13
-
16:57
-
16:34
-
16:27
-
16:06
Партнерский контент