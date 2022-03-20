35 сейвов Ильи Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:1.
На 13-й минуте Кейси Сизикас вывел «островитян» вперёд. На 25-й минуте Кевин Хейз сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Трэвис Конечны и Джоэль Фараби. На 35-й минуте Кевин Хейз, реализовав численное большинство, оформил дубль. Ещё по результативному баллу получили Джоэль Фараби и Трэвис Конечны.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 из 37 бросков. Семён Варламов остался в запасе.
Следующий матч «Филадельфия» проведёт в гостях с «Детройт Ред Уингз». «Айлендерс» примут «Оттаву Сенаторз». Оба матча пройдут в ночь с 22 на 23 марта.
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