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Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, нанёсшим 6000 бросков в карьере

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, нанёсшим 6000 бросков в карьере
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К середине первого периода во встрече выигрывают гости — 1:0.

Во время большинства «Вашингтон» смог нанести несколько бросков в створ ворот «Далласа». Один из них нанёс Александр Овечкин. Этот бросок стал 6000-м в заокеанской карьере российского капитана «столичных». Это позволило ему стать вторым игроком в истории НХЛ с шестью тысячами бросков. По этому показателю он уступает лишь легендарному защитнику Рэю Бурку, на счету которого 6209 бросков.

Напомним, 36-летний Овечкин провёл в нынешнем сезоне 61 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8».

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