Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, нанёсшим 6000 бросков в карьере

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К середине первого периода во встрече выигрывают гости — 1:0.
Во время большинства «Вашингтон» смог нанести несколько бросков в створ ворот «Далласа». Один из них нанёс Александр Овечкин. Этот бросок стал 6000-м в заокеанской карьере российского капитана «столичных». Это позволило ему стать вторым игроком в истории НХЛ с шестью тысячами бросков. По этому показателю он уступает лишь легендарному защитнику Рэю Бурку, на счету которого 6209 бросков.
Напомним, 36-летний Овечкин провёл в нынешнем сезоне 61 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8».
- 21 марта 2022
-
00:41
-
00:28
-
00:17
-
00:10
- 20 марта 2022
-
23:54
-
23:43
-
23:29
-
23:27
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:23
-
22:18
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:28
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:54
-
19:38
-
19:31
-
19:00
-
18:40
-
18:34
-
18:10
-
17:47
-
17:44
-
17:36
-
17:33