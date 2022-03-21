Форвард «Далласа» получил травму после щелчка Овечкина. Он ушёл в раздевалку, хромая

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К концу первого периода во встрече выигрывают гости — 1:0.

В середине периода российский капитан «столичных» Александр Овечкин нанёс мощный бросок по воротам «Далласа». На пути шайбы встал чешский нападающий «шерифов» Радек Факса. После этого форвард «Далласа», хромая, ушёл в раздевалку команды.

Отметим, что спустя время Факса смог вернуться на лёд и продолжить встречу.

Напомним, 36-летний Овечкин провёл в нынешнем сезоне 61 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 39 шайб и отдал 36 результативных передач, суммарно набрав 75 очков при коэффициенте полезности «+8».