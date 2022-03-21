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Александр Овечкин забил забил 40-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил забил 40-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К середине второго периода во встрече выигрывают гости — 2:1.

Единственный на момент написания новости гол «Вашингтона» забил российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство

Таким образом, Овечкин забил 40-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 35 результативных передач в 62 встречах.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1259 матчах, в которых забил 770 голов и сделал 625 результативных передач.

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