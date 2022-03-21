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Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 31 шайбы

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 31 шайбы
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К середине второго периода во встрече выигрывают гости — 2:1.

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря голу в большинстве сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории соревнований до 31 шайбы.

Напомним, теперь на счету Александра Овечкина 770 заброшенных шайб в лиге, в то время как у Горди Хоу — 801. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Напомним, Александр проводит свой 62-й матч в текущем сезоне. Он набрал 76 (40+36) очков при коэффициенте полезности «+9» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в четырёх встречах подряд — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б), «Коламбус Блю Джекетс» (7:2) и «Каролины Харрикейнз» (4:3 Б).

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