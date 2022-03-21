Кузнецов в матче с «Далласом» обновил личный рекорд по серии с набранными очками
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29-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продлил свою результативную серию до девяти игр, отдав голевую передачу на Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
Таким образом, Евгений отметился результативным действием в девятой игре кряду, обновив личный рекорд за карьеру в НХЛ. На его счету 12 (6+6) очков в этих девяти матчах. При этом, Кузнецов стал автором и самой длинной серии с набранными очками среди всех игроков «Кэпиталз» в нынешнем сезоне.
Всего в текущем чемпионате Кузнецов провёл 61 матч, в которых набрал 62 (21+41) очка при показателе полезности «+10». Всего в НХЛ на счету Евгения 480 (150+330) результативных действий в 581 игре.
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