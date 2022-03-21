Орлов отличился в игре с «Далласом», повторив личный рекорд по голам за сезон

30-летний российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отличился в середине третьего периода встречи регулярного чемпионата с «Даллас Старз», сократив отставание в счёте «столичных» (2:3).

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Ему ассистировали нападающий Том Уилсон и защитник Ник Дженсен. Примечательно, что этот гол стал для Орлова 10-м в нынешнем сезоне, что является повторением его лучшего показателя по заброшенным шайбам в сезоне-2017/2018.

В текущем сезоне Орлов проводит свой 60-й матч, на его счету 28 (10+18) очков при показателе полезности «+19» и 42 минутах штрафного времени. Всего в заокеанской карьере он провёл 627 встреч, в которых отметился 230 (55+175) результативными действиями. Его 6-летний контракт на общую сумму в $ 30,6 млн ($ 5,1 млн в год) истекает по завершении следующего сезона.