Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Аризону». У него 40-е очко в НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризона Койотс». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Авторами заброшенных шайб в составе «Сан-Хосе» стали Ник Бонино, Тимо Майер, Ноа Грегор и в конце матча Рудольф Балцерс забил в пустые ворота. Россиянин Александр Барабанов отдал голевую передачу, таким образом набрав 32-е очко в сезоне и 40-е в карьере в НХЛ.

У «Аризоны» отличились Фил Кессел и Лоусон Круз.

В Западной конференции «Сан-Хосе» остаётся на 13 месте, набрав 62 очка, «Аризозна» — 15 (44).



В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Калгари Флэймз». А «Аризона» сыграет с «Сиэтл Кракен».