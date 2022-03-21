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Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Аризону». У него 40-е очко в НХЛ

Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Аризону». У него 40-е очко в НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризона Койотс». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Авторами заброшенных шайб в составе «Сан-Хосе» стали Ник Бонино, Тимо Майер, Ноа Грегор и в конце матча Рудольф Балцерс забил в пустые ворота. Россиянин Александр Барабанов отдал голевую передачу, таким образом набрав 32-е очко в сезоне и 40-е в карьере в НХЛ.

У «Аризоны» отличились Фил Кессел и Лоусон Круз.

В Западной конференции «Сан-Хосе» остаётся на 13 месте, набрав 62 очка, «Аризозна» — 15 (44).

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Калгари Флэймз». А «Аризона» сыграет с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Бонино (Кольяно, Грегор) – 00:20 (5x5)   1:1 Кессел (Круз, Дайнин) – 38:00 (5x5)   1:2 Круз (Кессел, Гостисбер) – 55:09 (5x4)   2:2 Майер (Барабанов, Мегна) – 55:31 (5x5)   3:2 Грегор (Кутюр) – 56:15 (5x5)   4:2 Балцерс – 59:10 (en)
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