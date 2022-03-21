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«Виннипег» обыграл «Чикаго» в результативном матче. У Е. Свечникова – 30-е очко в НХЛ

«Виннипег» обыграл «Чикаго» в результативном матче. У Е. Свечникова – 30-е очко в НХЛ
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Джетс» дублем отметился Дженсен Харкинс, ещё по шайбе на счету Николая Элерса, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера. За «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев.

25-летний российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников отметился результативной передачей, проведя на льду 15 минут 10 секунд и заработав коэффициент полезности «+1». У него уже 18 (6+12) очков в 53 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «+3».

«Виннипег Джетс», набрав 68 очков в 63 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (53) – 14-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Коннор, Шмидт) – 09:14 (5x5)   1:1 Тэйвз (Рэддиш, Кубалик) – 21:13 (5x5)   2:1 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 21:36 (5x5)   2:2 Харкинс (Демело, Копп) – 22:15 (5x5)   2:3 Харкинс (Копп, Свечников) – 31:13 (5x5)   2:4 Коннор (Шайфли, Уилер) – 37:36 (5x4)   2:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 39:36 (5x5)   3:5 Рэддиш (Кейн, Строум) – 43:25 (5x5)   4:5 Курашев (Лафферти, Джонс) – 53:00 (5x5)   4:6 Уилер (Коннор) – 58:51 (en)
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