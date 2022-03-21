«Виннипег» обыграл «Чикаго» в результативном матче. У Е. Свечникова – 30-е очко в НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Джетс» дублем отметился Дженсен Харкинс, ещё по шайбе на счету Николая Элерса, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера. За «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев.
25-летний российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников отметился результативной передачей, проведя на льду 15 минут 10 секунд и заработав коэффициент полезности «+1». У него уже 18 (6+12) очков в 53 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «+3».
«Виннипег Джетс», набрав 68 очков в 63 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (53) – 14-й.
- 21 марта 2022
-
04:47
-
04:42
-
03:44
-
03:27
-
02:42
-
02:26
-
02:16
-
01:27
-
01:20
-
01:15
-
00:41
-
00:28
-
00:17
-
00:10
- 20 марта 2022
-
23:54
-
23:43
-
23:29
-
23:27
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:23
-
22:18
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:28
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:54