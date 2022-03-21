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Александр Георгиев признан первой звездой матча с «Каролиной»

Александр Георгиев признан первой звездой матча с «Каролиной»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой матча с «Каролиной Харрикейнз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 2:0.

В этой встрече Георгиев оформил шат-аут и сделал 44 сейва. Второй звездой матча признан нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Третья звезда – защитник Джейкоб Труба.

В нынешнем сезоне НХЛ Георгиев принял участие в 25 матчах, в которых в общей сложности пропустил 65 шайб.
«Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции. «Каролина», в свою очередь, набрав 88 очков, находится на втором месте на Востоке.

В следующем матче, «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». А «Рейнджерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

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