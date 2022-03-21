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Овечкин повторил рекорд Гретцки, «Барселона» разгромила «Реал» в Ла Лиге. Главное к утру

Овечкин повторил рекорд Гретцки, «Барселона» разгромила «Реал» в Ла Лиге. Главное к утру
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Надаль проиграл Фритцу в финале турнира в Индиан-Уэллсе, «Барселона» разгромила «Реал», Овечкин повторил рекорд Гретцки. Эти и другие главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

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  8. «Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико». У Обамеянга дубль, у Дембеле две передачи
  9. Сергей Устюгов вместо чемпионата России заявился на марафон в Мурманске
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