Овечкин повторил рекорд Гретцки, «Барселона» разгромила «Реал» в Ла Лиге. Главное к утру
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Надаль проиграл Фритцу в финале турнира в Индиан-Уэллсе, «Барселона» разгромила «Реал», Овечкин повторил рекорд Гретцки. Эти и другие главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
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