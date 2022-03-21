Овечкин догнал Капризова в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым в гонке бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в своём последнем матче «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. В этой встрече Овечкин забил один гол. Таким образом, он набрал 76-е (40+36) очко в нынешнем сезоне НХЛ и сравнялся по этому показателю с Капризовым, который в нынешнем сезоне забил 32 гола и сделал 44 результативные передачи.
Сейчас Овечкин и Капризов делят между собой седьмое место в гонке бомбардиров НХЛ.
Лидером по этому показателю является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
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