Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 21 марта

Сегодня, 21 марта, пройдёт пятый игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции. Сегодня пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.



В 17:00 мск в рамках Восточной конференции уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор».



В 19:30 мск на Западе московское «Динамо» в дерби примет ЦСКА.



Напомним, после двух матчей в серии «Салавата» и «Трактора» ничья (1-1), ЦСКА обыгрывает «Динамо» (2-0).



По ходу первого раунда «Спартак» должен был сыграть с «Йокеритом», который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, СКА переиграл минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.



На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».