«СКА – это касса и зрелище, у «Спартака» увидел азарт». Новиков – о серии плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между петербургским СКА и московским «Спартаком».



«Болельщика всегда интересует вывеска. СКА – это касса, зрелище, уважаемая команда. «Спартак» тоже должен подходить к такой философии. Надо проверять, на что вы готовы, как раз в схватках с сильными оппонентами. Знаете, игра «Спартака» мне понравилась, я увидел небольшие зёрнышки азартной и творческой игры москвичей. Да, я увидел именно спартаковский азарт. Может, даже ростки азарта.



Когда свою шайбу забрасывал Хохлачёв – это было в спартаковских традициях. Это шедевр, на мой взгляд. СКА мощнее и мастеровитее. «Спартак» должен искать резервы в атаке. Чем больше Питер будет обороняться, тем ему будет непривычнее. Или идёшь дальше, или собираешь сумку и отправляешься в отпуск. В Москве многое будет зависеть и от болельщиков. На матче в столице должен быть полный стадион, тогда красно-белым будет гарантирована поддержка», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.