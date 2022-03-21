Шестёркин увидел на трибунах плакат с просьбой подарить клюшку и подарил её болельщику

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Илья Шестёркин увидел на трибунах плакат, адресованный голкиперу, на котором была написана просьба подарить клюшку. Россиянин, заметив плакат, подарил болельщику свою клюшку.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале НХЛ на русском языке.

Отметим, что это было на матче с «Каролиной Харрикейнз», где Шестёркин не принимал участие.



В текущем сезоне Игорь провёл 41 матч и оформил три шат-аута, установив личный рекорд в НХЛ по этому показателю. Вратарь выступает в НХЛ третий сезон.



На данный момент «Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 85 очков после 63 игр.



В следующем матче «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Рейнджерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».