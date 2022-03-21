Шестёркин увидел на трибунах плакат с просьбой подарить клюшку и подарил её болельщику
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Илья Шестёркин увидел на трибунах плакат, адресованный голкиперу, на котором была написана просьба подарить клюшку. Россиянин, заметив плакат, подарил болельщику свою клюшку.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале НХЛ на русском языке.
Отметим, что это было на матче с «Каролиной Харрикейнз», где Шестёркин не принимал участие.
В текущем сезоне Игорь провёл 41 матч и оформил три шат-аута, установив личный рекорд в НХЛ по этому показателю. Вратарь выступает в НХЛ третий сезон.
На данный момент «Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 85 очков после 63 игр.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Рейнджерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
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