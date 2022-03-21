Новиков: не вижу в серии ЦСКА с «Динамо» спортивной злости и хитрости

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о серии второго раунда плей-офф, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо».



«Мы помним и знаем девиз московского «Динамо» – сила в движении. Пока армейцы посильнее, ведут в серии 2-0. Не вижу в серии ЦСКА – «Динамо» спортивной злости и хитрости, как, например, в серии СКА со «Спартаком». Думаю, у бело-голубых всё же есть шанс спастись, мы же говорим о профессиональных хоккеистах.



Да, что-то может не получаться, динамовцам однозначно нужно прибавлять. Главному тренеру ЦСКА Сергею Фёдорову, на мой взгляд, немного не хватает энергетики. Этот момент нарабатывается у тренера с годами. Фёдоров был великим хоккеистом, затем перешёл на работу менеджера, а только потом стал тренером. Сейчас его команда показывает результат, это главное. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.