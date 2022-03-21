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Вайсфельд: как по мне, «Авангард» больше заряжен и мотивирован в серии с «Металлургом»

Вайсфельд: как по мне, «Авангард» больше заряжен и мотивирован в серии с «Металлургом»
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии второго раунда плей-офф, в котором «Авангард» встречается с магнитогорским «Металлургом».

«Вряд ли кто-то ожидал такой большой результативности в этой серии. Думаю, что Василий Кошечкин показывает не лучший хоккей. Но не сказал бы, что это единственная причина того, что «Металлург» уступает со счётом 0-2. Как по мне, «Авангард» больше заряжен и мотивирован. «Магнитка», такое ощущение, не очень хорошо подготовилась. Шансы спасти серию у «Металлурга», конечно, есть, но их очень мало», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, после двух матчей омичи ведут в серии со счётом 2-0.

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