В «Сибири» объяснили ситуацию с отъездом вратаря Харри Сятери в НХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с отъездом голкипера команды Харри Сятери в Национальную хоккейную лигу.
«С Харри Сятери была договорённость о его отъезде в НХЛ. На следующий сезон контракт Сятери с «Сибирью» зарегистрирован в базе. У него расторгнут нынешний контракт, а новый заключён. В «Торонто» он поехал на конец этого сезона, а его контрактные обязательства с нами наступают со следующего», – сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, вчера, 20 марта, «Торонто» подписал контракт с олимпийским чемпионом — 2022 в составе сборной Финляндии и бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери. 4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время игры новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей.
Голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.
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