Прошкин: в «Салавате» даже без финнов доказали, что в Уфе есть команда

Бывший защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением об игре «Салавата» без ведущих легионеров.



«Считаю, что «Салават Юлаев» – молодец, серия получается достойная. Уфимцы потеряли столько ведущих игроков, но всё равно борются. В первом матче серии они обыграли «Трактор», а во втором, как мне кажется, посчитали, что задача-минимум в гостях выполнена, поэтому не хватило заряженности. Конечно, без финнов Уфе тяжеловато, ведь эти ребята входили в число лучших игроков лиги. В «Салавате» даже без финнов доказали, что в Уфе есть команда. «Трактор» играет в тот хоккей, который демонстрировал на протяжении всего сезона, здесь мы ничего удивительного не видим», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.