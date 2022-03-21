«Виннипег» обменял Больё в «Питтсбург»

Защитник Натан Больё был обменян из «Виннипег Джетс» в «Питтсбург Пингвинз» за условный выбор в седьмом раунде драфта, сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».



В текущем сезоне хоккеист провёл 24 матча и набрал четыре очка – все за результативные передачи. Он выступал за «Джетс» с сезона-2018/2019, когда был обменян из «Баффало Сэйбрз».



После 63 игр «Виннипег» с 68 очками занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» набрал 85 баллов за такое же количество встреч и располагается на четвёртом месте на Востоке.

Ранее защитник также выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».

Ближайший матч «Питтсбург» проведёт дома. 23 марта команда сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи в 2:00 мск.