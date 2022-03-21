Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан: стоит отметить игру Георгиева. Он был невероятен

Галлан: стоит отметить игру Георгиева. Он был невероятен
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан остался недоволен игрой своей команды в победном матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).

«Нам повезло. Я бы хотел сказать, что мы провели отличный матч, но скорее с «Тампой» у нас была отличная игра.

Сегодня стоит отметить отличную игру нашего вратаря Александра Георгиева, который сыграл невероятно. Мы выглядели уставшими. Соперник доминировал, но мы нашли способ получить два очка.

Это, возможно, один из моих худших дней на тренерской скамейке. Понимаю, что хоккеисты устали, но я не собирался сдаваться.

Матч длится 60 минут, и это их работа. Я люблю своих игроков. Мы упорно сражались, но сегодня наш бак не был полон», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
Георгиев – о шат-ауте: прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022