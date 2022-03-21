«Салават Юлаев» — «Трактор»: составы команд на 3-й матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» опубликовали составы на третий матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Коледов – Науменков, Кулёмин – Кадейкин – Шмелёв;

Мухамадуллин – Хафизуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;

Панин – Бирюков, Санников – Картаев – Кузьмин;

Зубарев, Скориков — Пустозёров – Пименов – Алалыкин.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;

Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;

Карпухин — Рольгизер, Шварёв — Стась — Фатеев.



Напомним, счёт в серии ничейный — 1-1.