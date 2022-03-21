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«Салават Юлаев» — «Трактор»: составы команд на 3-й матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» — «Трактор»: составы команд на 3-й матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина
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Уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» опубликовали составы на третий матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Скрынник);
Коледов – Науменков, Кулёмин – Кадейкин – Шмелёв;
Мухамадуллин – Хафизуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;
Панин – Бирюков, Санников – Картаев – Кузьмин;
Зубарев, Скориков — Пустозёров – Пименов – Алалыкин.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
Карпухин — Рольгизер, Шварёв — Стась — Фатеев.

Напомним, счёт в серии ничейный — 1-1.

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