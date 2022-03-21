Оши — об Овечкине: никогда до этого я не был так близок к чему-то величественному

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о российским форварде и капитане столичного клуба Александре Овечкине.



«Был шокирован, когда смог каждый день наблюдать, как играет и тренируется Овечкин? Как будто видишь историю на тренировке. Я такого в жизни никогда не видел, никогда до этого я не был так близок к чему-то величественному. Не хочу преувеличивать, но так и есть. Я всегда и во всём хотел побеждать, даже если вопрос в том, чтобы попасть мусором в корзину. Знакомые всегда бесились, не понимали, зачем мне во всём надо побеждать. Только когда познакомился с Ови, понял, что чувствовали мои знакомые. Он просто побеждает, везде. Игра в карты? Если он внимательно играет, то наверняка победит. Если на льду он хочет забить, он забьёт во что бы то ни стало, и неважно, что делает другая команда. Это потрясающе.



Говорят, он пьёт газировку во время матчей? Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе. Когда я впервые увидел, как он пьёт газировку прямо перед выходом на лёд, мне это показалось забавным. Но он делает всё по-своему. Не скажу, что он суеверный, просто у него свой порядок. Это работает, и его сложно остановить.



Сколько ещё Овечкин выдержит в таком темпе? Думаю, это ему решать. Если он будет тренироваться так же, как последние пару лет, он ещё довольно долго сможет удерживать высокую планку. Не думаю, что его снайперские способности куда-то денутся в ближайшее время, потому что у него великолепный бросок и голод до заброшенных шайб», — сказал Оши в подкасте Spittin’ Chiclets.